Прокуратура Приморья проверит видео с пьяным капитаном парома

Приморская транспортная прокуратура начала проверку из-за видео, на котором капитан парома «Босфор Восточный» признался, что он пьян. Паром с 47 пассажирами на борту незапланированно остановился и бросил якорь недалеко от пролива Старка, написал Znak.

Видео, на котором капитан судна признается в том, что он пьян, снял один из пассажиров парома. На нем он обратился к командиру экипажа, который ответил нетрезвым голосом и попросил его не снимать, а также достаточно агрессивно подтвердил свое состояние.

«В ходе проверки прокуратура установит причины аварийного случая и даст оценку действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности плавания», — сообщили в прокуратуре.

Там же констатировали, что в результате остановки парома никто не пострадал, на нем запустили аварийный генератор, который подал внутрь тепло и электричество.

Теперь капитану нужно будет пройти медицинское освидетельствование. Предварительная причина, по которой заглох двигатель корабля — это заправка охлажденным топливом.