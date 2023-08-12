Происшествия 12 августа 2023, 05:39 Прокуратура Приморья начала проверку после исчезновения двух детей в регионе Прокуратура Приморского края начала проверку после пропажи двух детей в регионе Freepik

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Прокуратура Приморского края начала проверку после пропажи двух детей 10 и 12 лет в регионе. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

В материале сказано, что несовершеннолетних могло затянуть паводком в водопропускную трубу. Данные об их исчезновении поступили днем 11 августа. Пропавшие являются братьями. Они вместе проводили время у обочины дороги на расстоянии около одного километра от села Дальзаводское.

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Когда дети играли, одного из них затянуло потоком паводка в водопропускную трубу. Второй ребенок пытался спасти брата, но тоже упал в трубу. На место случившегося оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура начала выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что двухлетнего мальчика нашли мертвым в реке Мульта в Республике Алтай. По предварительным данным, мама оставила его на берегу и пошла купаться. Во время плавания она увидела, что сына уносит течение.