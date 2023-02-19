Происшествия 19 февраля 2023, 18:15 Прокуратура поставила на контроль расследование ДТП с маршруткой в Москве Прокуратура Москвы проконтролирует расследование ДТП с маршруткой на шоссе Энтузиастов Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Прокуратура Восточного административного округа Москвы проконтролирует расследование обстоятельства аварии с участием маршрутного транспортного средства. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

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ЧП произошло в воскресенье на шоссе Энтузиастов, водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу маршрутке и допустил столкновение. В результате аварии пострадала 54-летняя пассажирка маршрутки, ее отвезли в больницу.

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«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты административного расследования обстоятельств ДТП с маршрутным транспортным средством», — подчеркнули в ведомстве.

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Источник в экстренных службах сообщал «360», что в аварии пострадали три человека. Маршрутное такси курсировало между станцией метро «Партизанская» и Старой Купавной. В момент аварии маршрутка везла пассажиров по направлению к области.