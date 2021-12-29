Прокуратура показала видео с мальчиком, умершим от обморожения в Дубне

Умерший от обморожения мальчик, тело которого нашли в Дубне, незадолго до смерти попал на камеры наблюдения. Видео обнародовала прокуратура Подмосковья.

На кадрах можно заметить, как мальчик идет пешком вдоль дороги. Также показано, как он проходил по пешеходной части автомагистрали.

Тело мальчика, замерзшего насмерть, нашли на улице Программистов накануне вечером. Прокуратура начала проверку. По ее результатам дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей ребенка.

На сайте подмосковного СК сообщили, что 27 декабря мальчик сел на автобус и поехал в школу, после чего вышел на остановке и проследовал в район Левого Берега Дубны. В школу он так и не явился, а домой не вернулся. Начались поиски. Тело мальчика нашли вечером 28 декабря возле реки Южной Канавы. Следов насильственной смерти не было.

Предварительно установлено, что школьник умер от обморожения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится доследственная проверка.

СМИ писали, что мальчик мог выйти из автобуса не на той остановке. Местные жители предположили, что ребенок, возможно, забыл проездной, поэтому мог испугаться. Дубненцы рассказали, что ребенок якобы учился в школе для детей с ограничениями по здоровью и у него были нарушены коммуникативные способности. В поисковых ориентировках было указано, что ребенок может нуждаться в медицинской помощи.