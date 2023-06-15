Происшествия 15 июня 2023, 10:30 Прокуратура показала рухнувший в Челябинской области мотодельтаплан с двумя погибшими Мотодельтаплан рухнул в Катав-Ивановском районе Челябинской области, двое мужчин погибли

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В Челябинской области потерпел крушение мотодельтаплан. Погибли два человека. Уральская транспортная прокуратура показала фото с места происшествия.

Мотодельтаплан вечером 14 июня рухнул около поселка Совхозный Катав-Ивановского района. Два находившихся на нем человека погибли. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку, чтобы установить причину и ответственных за крушение.

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«Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили в надзорном ведомстве.

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Крушение случилось около 20:50, погибли мужчины 1985 и 1987 годов рождения, сообщили на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте. Действия организаторов развлекательного полета проверят и решат, возбуждать ли уголовное дело.

Аварии с участием дельтапланов — не редкость. В Подмосковье летательный аппарат рухнул возле жилого дома, пилот получил травмы. В Комсомольске-на-Амуре 66-летний мужчина погиб, пытаясь посадить самодельный планер.