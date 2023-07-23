Происшествия 23 июля 2023, 08:56 Прокуратура подтвердила смерть человека в ДТП на Беговой улице в Москве Прокуратура Москвы: водитель Audi погиб в ДТП на Третьем транспортном кольце Прокуратура Москвы

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Водитель машины Audi погиб при ДТП на Третьем транспортном кольце. Об этом в своем Telegram-канале заявила пресс-служба московской прокуратуры. Ранее о гибели человека в дорожной аварии сообщил источник «360».

В ведомстве уточнили, что автомобиль Haval совершил столкновение с Audi у выезда на внешнюю сторону ТТК, у Беговой улицы.

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«В результате дорожной аварии на месте от полученных повреждений погиб водитель Audi. Пострадали пассажиры транспортных средств, в том числе несовершеннолетний пассажир Audi, а также водитель каршеринга», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура Северного административного округа поставила на контроль выяснение всех обстоятельств ДТП, в том числе возбуждение уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее на ТТК в районе 2-й Рыбинской улицы автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил такси.