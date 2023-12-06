Важное 06 декабря 2023, 15:35 Прокуратура подтвердила гибель полицейского при стрельбе в Рязанской области Прокуратура сообщила данные о стрелке, убившем полицейского под Рязанью прокуратура Рязанской области / Telegram

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Гибель сотрудника полиции в перестрелке в Рязанской области подтвердили в региональной прокуратуре. В Telegram-канале ведомства опубликовали фото с места происшествия.

В пресс-службе пояснили, что огонь из охотничьего ружья открыл 47-летний уроженец Вологодской области. Когда его пытались обезвредить, мужчина оказал сопротивление и выстрелил, ранив полицейского.

Прокуратура Рязанской области / Telegram Прокуратура Рязанской области / Telegram Прокуратура Рязанской области / Telegram Прокуратура Рязанской области / Telegram Прокуратура Рязанской области / Telegram Прокуратура Рязанской области / Telegram

Пострадавший скончался. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

На месте происшествия работают правоохранители. Также туда прибыл прокурор области. Все обстоятельства ЧП и мотивы преступника устанавливаются.