15 апреля 2023, 13:10
Прокуратура подтвердила гибель пенсионерки при пожаре в 3-м Самотечном переулке в Москве
Прокуратура: при пожаре в 3-м Самотечном переулке в Москве погибла 83-летняя пенсионерка
Жертвой пожара в квартире в 3-м Самотечном переулке в Москве стала 83-летняя пенсионерка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Причины возгорания установят в рамках пожарно-технической экспертизы.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Их действия координирует тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев, добавили в пресс-службе.
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Ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее о гибели пожилой женщины при пожаре сообщил источник «360». По его данным, пенсионерка жила одна. В квартире загорелись вещи и мебель на площади пять квадратных метров.
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