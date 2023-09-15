Происшествия 15 сентября 2023, 20:43 Прокуратура подтвердила ампутацию пальцев упавшей на эскалаторе Реутова девочки Подмосковный СК завел уголовное дело после травмирования ребенка в ТЦ Реутова

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Упавшая на ступенях эскалатора в городском округе Реутов четырехлетняя девочка лишилась нескольких пальцев на левой руке. Как сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры, у ребенка произошла травматическая ампутация. Ведомство опубликовало видео с камер происшествия в ТЦ.

В кадре девочка забежала на первом этаже на идущий вниз эскалатор и начала подниматься по ступенькам. Потеряв равновесие, она упала и пыталась встать, опираясь на руку, но ступени уже донесли ее до гребенчатой части.

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В прокуратуре заявили, что ребенка с травмами доставили в больницу. Сотрудники ведомства начали проверку представителей торгового центра, отвечающих за безопасность детей.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.

Подмосковный главк СК сообщил, что после травмирования ребенка завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Следователи уже осмотрели место происшествия, а также изъяли документы в обслуживающей эскалатор организации.

Как сообщил источник «360» в экстренных службах Московской области, девочка получила травму в ТЦ «Шоколад». Ей оторвало три пальца.