Прокуратура Подмосковья проследит за расследованием гибели постояльцев красногорского хосписа

Прокуратура Московской области возьмет под надзор расследование уголовного дела по факту смерти девяти человек. Трагедия произошла в результате пожара в пансионате для пожилых людей в городском округе Красногорск.

Об этом сообщила старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со СМИ Марина Каурова.

«Прокуратура Московской области установила особый контроль за ходом расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ СК России по Московской области по части третьей статьи 238 УК РФ по факту гибели людей в пансионате в городском округе Красногорск. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выезжал прокурор Московской области Сергей Забатурин», — указала она.

По ее словам, в настоящее время по поручению прокурора осуществляется прокурорская проверка, после которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Проверка также установит причины и условия произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 мая загорелся частный хоспис «Второй дом», который находился в подмосковном Красногорске. Из-за огня погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Еще девять человек пострадали. Пока указывается, чтл возгорание спровоцировала неисправная электропроводка.