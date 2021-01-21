Прокуратура Подмосковья начала проверку после ДТП с автобусом в Электростали

Прокуратура Московской области организовала проверку после того, как автобус врезался в здание кинотеатра в Электростали. По последним данным, в ДТП пострадали шесть человек.

«Проведение проверки поручено прокуратуре города Электростали Московской области», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Тевосяна, около дома № 26, в 08:10. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту №8, врезался в угол кинотеатра «Современник». В салоне находились 20 человек.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Все обстоятельства случившегося уточняются.