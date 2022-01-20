Прокуратура поддержала жительницу Петербурга, которую унизили в детском саду

Прокуратура Санкт-Петербурга поддержала жительницу Василеостровского района, которую унизили и оскорбили в детском саду. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства города.

Ситуация произошла в ноябре 2021 года. Родители воспитанников одного из детских садов повздорили, в результате чего одна из участниц конфликта оскорбила другую. Пострадавшая женщина обратилась в прокуратуру и заявила, что выражения оскорбили ее честь и достоинства. Следователи провели проверку, после чего возбудили административное дело.