Происшествия 21 декабря 2022, 13:15 Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении мужчин, которые угрожали продавцу магазина

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В Петербурге суд вынесет решение в отношении двух молодых человек 2002 и 2004 годов рождения, которые, угрожая ножом продавцу в магазине, пытались забрать деньги. Об этом написали «Невские новости».

Инцидент произошел 29 сентября на улице Радищева в Пушкинском районе города. Злоумышленники, ворвавшись в магазин, начали требовать от продавца отдать им выручку. Продавец поднял табуретку и сразу же нажал тревожную кнопку.

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Испугавшись, воры сбежали. Их удалось поймать благодаря камерам видеонаблюдения у дома №22 на Кадетском бульваре. Уголовное дело было передано в суд.

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