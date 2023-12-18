Происшествия 18 декабря 2023, 11:16 Прокуратура Пермского края проверит обстоятельства и причины ДТП, в котором погибли двое детей

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В Пермском крае прокуратура взяла на контроль проверку аварии, в которой погибли два ребенка. Случай произошел 17 декабря недалеко от села Ключи, написал сайт Ura.ru.

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, женщина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Chevrolet и Volvo. В ДТП скончались три человека.

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В сообщении прокуратуры говорится, что надзорный орган даст оценку законности принятого правоохранительными органами решения.