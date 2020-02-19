Прокуратура Пермского края назвала причину трагедии в хостеле, где обварились люди

«Занижение соответствующего класса опасности привело к отсутствию плановых проверок контролирующих органов, необеспечению его безопасной эксплуатации», — заявили в прокуратуре.

Против ООО «Пермская сетевая компания» направлен иск в суд. Ее хотят обязать изменить класс опасности. В случае, если будет принято положительное решение, могут принять решения о привлечении лиц, допустивших нарушение, к ответственности.