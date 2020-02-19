19 февраля 2020, 15:14
Прокуратура Пермского края назвала причину трагедии в хостеле, где обварились люди
В январе этого года в пермском хостеле «Карамель» в кипятке обварились пять человек. От полученных травм они скончались. Прокуратура города сообщила, что инцидент произошел из-за коммунальщиков, занизивших класс опасности трубопровода. Об этом написало ИА Ura.ru.
«Занижение соответствующего класса опасности привело к отсутствию плановых проверок контролирующих органов, необеспечению его безопасной эксплуатации», — заявили в прокуратуре.
Против ООО «Пермская сетевая компания» направлен иск в суд. Ее хотят обязать изменить класс опасности. В случае, если будет принято положительное решение, могут принять решения о привлечении лиц, допустивших нарушение, к ответственности.