Прокуратура Пензы начала расследования ДТП с участием «скорой»

ДТП произошло в Пензе 24 мая. На перекрестке улиц Терешковой и Терновского столкнулись машина скорой помощи и иномарка Datsun on-DO. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на областную прокуратуру.

В результате аварии несколько человек пострадали. Среди пострадавших есть несовершеннолетий. Людей доставили в медицинское учреждение.

«В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также тяжесть причиненного вреда здоровью участников ДТП», — сообщили в ведомстве.