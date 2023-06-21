Происшествия 21 июня 2023, 22:13 Прокуратура Парижа назвала возможную причину взрыва в городе Прокуратура: взрыв в Париже мог произойти из-за несоблюдения правил безопасности РИА «Новости»

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Парижская прокуратура в качестве основной версии причины взрыва в здании назвала нарушение правил безопасности. В результате десятки человек получили травмы, сообщила прокурор города Лор Беккюо, написал ТАСС.

Также в качестве вероятной причины рассматривается «неосторожность отдельных лиц». Расследованием взрыва занимается служба юридической полиции. Следователям предстоит опросить пострадавших и изучить записи камер видеонаблюдения.

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Сильный взрыв прогремел в доме на улице Сен-Жак, где находилась школа дизайна «Американская академия в Париже». В результате травмы получили 29 человек. Состояние семи из них врачи оценивают, как критическое.

На месте находятся более 300 пожарных. Район, где произошел взрыв, оцепили. Периметр охраняется военными.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что после взрыва загорелись два здания. Одно из них получило сильные повреждения, также пострадали фасады домов поблизости.