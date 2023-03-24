24 марта 2023, 15:07
Прокуратура организовала проверку после схода поезда с рельсов в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде проводят проверку после схода с рельсов двух вагонов грузового поезда на ж/д переезде на улице Кузбасской. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на местную прокуратуру.
Случай произошел вечером в четверг, 23 марта. Проверкой инцидента займется Центральное МСУТ СКР.
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«В результате происшествия опрокидывания вагонов не произошло, транспортная инфраструктура не повреждена», — говорится в сообщении ведомства.
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Поезда
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