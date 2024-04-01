Происшествия 01 апреля 2024, 17:35 Прокуратура организовала проверку после разрушения моста под Истрой Подмосковная прокуратура начала проверку после разрушения моста под Истрой

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Прокуратура Московской области организовала проверку после частичного разрушения моста рядом с деревней Троица в городском округе Истра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Истринской прокуратуре поручили выяснить все обстоятельства случившегося. Специалисты проверят работу ответственных за содержание и ремонт сооружения.

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«По результатам проверки, при наличии нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение», — добавили в пресс-службе.

Доступ людей к домовладениям и проезд экстренных служб обеспечили. Подмосковная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

По просьбе жителей ремонт моста начался в Подольске. Сейчас специалисты готовятся к работам, обустраивают сигнальные столбики и освещение. На переправе отремонтируют шов, переходные плиты и гидроизоляцию.