Прокуратура организовала проверку после пожара в детском саду в Раменском

Пожар произошел в понедельник, 27 декабря, в детском саду «Новое поколение» в Раменском городском округе Подмосковья. Прокуратура организовала проверку.

Все случилось на улице Молодежной. В МЧС «360» рассказали, что открытого горения не было, до прибытия пожарных эвакуировали 178 детей и 32 взрослых. По предварительным данным, никто из тех, кто находился в тот момент в здании, не пострадал. Их разместили в соседней школе.

Прокуратура Раменского городского округа заявила, что в ходе проверки установит причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, в детском саду проверят соблюдение требований пожарной безопасности.