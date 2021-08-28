Прокуратура организовала проверку после пожара в больнице Ярославля

Прокуратура Ярославской области начала проверку после задымления в больнице № 3 в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Заволжского района Ярославля Виталий Нищенков», — добавили в прокуратуре.

Ситуацию поставили на контроль прокурора области Дмитрия Попова. В ходе проверки оценят исполнение требований безопасности в больнице.

Задымление в палате госпиталя случилось поздно вечером 27 августа. Очаг располагался на первом этаже здания. Произошло временное отключение подачи пациентам кислорода. Один человек умер — по предварительным данным, его смерть не связана с ЧП. Двоих пострадавших реанимировали врачи.

По данным регионального МЧС, в больнице в тот момент были 90 пациентов с коронавирусом и 17 медиков. Спасатели провели эвакуацию. В ведомстве добавили, что предварительная причина пожара — электротехническая.