Прокуратура организовала проверку после горного удара на шахте в Свердловской области

Прокуратура организовала проверку после горного удара в шахте «Черемуховская — Глубокая» в Свердловской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Специалисты проверят соблюдение техники безопасности в шахте, а также исполнение закона об охране труда.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда», — уточнили в ведомстве.

Официальный представитель «Русала» по УрФО Елена Воронова рассказала РИА «Новости», что создана комиссия, которая будет расследовать это происшествие. Сейчас она находится на объекте на глубине 980 метров.

Горный удар случился в пятницу, 3 декабря. Никто не пострадал, шахта работает в штатном режиме.