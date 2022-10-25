Прокуратура организовала проверку по факту пожара на волгоградском заводе | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 16:54 Прокуратура организовала проверку по факту пожара на волгоградском заводе Прокуратура организовала проверку из-за взрыва бидона с алюминием на заводе в Волгограде РИА "Новости"

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Прокуратура Волгоградской области организовала проверку из-за ЧП на производственном предприятии. Об сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Днем 25 октября на заводе в Красноармейском районе Волгограда взорвался бидон с горячим алюминием. В результате погиб один человек. Еще двое пострадали, их госпитализировали в медицинское учреждение.

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На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности прокурора Красноармейского района Волгограда Александр Бондаренко.

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В рамках надзорной проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства, в том числе по части обеспечения безопасности условий охраны труда.

По данным МЧС, площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Бидоны с расплавленным алюминием осложнили тушение пламени. Источник рассказал «360, что взрыв произошел в ангаре, присоединенном к четырехэтажному производственному зданию. Он сообщил, что цех принадлежит компании Forte Metals GmbH.

Около трех месяцев назад там уже был пожар, однако тогда рабочим удалось ликвидировать возгорание своими силами. После этого на предприятии провели несколько проверок.