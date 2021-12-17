Прокуратура организовала проверку из-за возгорания мусора на полигоне в Приморье

Прокуратура, сотрудники которой занимаются охраной природы, организовала проверку из-за случая возгорания твердого мусора на шести гектарах полигона в Кавалеровском районе Приморья. Об этом РИА «Новости» сообщил Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Роман Стеблянских.

«Прокуратурой организовано проведение проверочных мероприятий», — заявил он.

В районе случившегося ввели режим повышенной готовности. Огонь на полигоне тушат уже с 10 декабря, но из-за слоя мусора высотой в 10 метров, эффект от тушения слабый. Около поселка Рудный-1 отмечается задымление.

С администрацией Кавалеровском района удалось поговорить телеканалу РЕН ТВ. Там рассказали, что для тушения было затрачено уже больше 130 тонн воды.

Потушить пожар больше всего мешают морозы. Пока пожарная машина добирается до полигона, у нее перемерзают рукава. Это происходит потому, что дозаправочная станция находится далеко.

«Выбираются теплые дни и часы, чтобы это можно было потушить», — описал ситуацию представитель администрации.

Районные власти попросили о помощи краевые ведомства ГО и ЧС.