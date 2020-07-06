Прокуратура опровергла сообщение о падении Ан-2 под Нижним Новгородом

О падении самолета Ан-2 на Игумновском шоссе в Дзержинске сообщил в нижегородский главк МЧС очевидец. Прибывшие на место спасатели не нашли видимых разрушений и место возможного падения воздушного судна.

Собственную проверку начала приволжская транспортная прокуратура. В ходе мероприятия информация о падении самолета не подтвердилась. Сотрудники ведомства отправились обратно.