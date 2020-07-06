06 июля 2020, 19:32
Прокуратура опровергла сообщение о падении Ан-2 под Нижним Новгородом
Организованная Приволжской транспортной прокуратурой проверка не подтвердила сообщения о жесткой посадке легкомоторного самолета Ан-2 рядом с городом Дзержинск Нижегородской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
О падении самолета Ан-2 на Игумновском шоссе в Дзержинске сообщил в нижегородский главк МЧС очевидец. Прибывшие на место спасатели не нашли видимых разрушений и место возможного падения воздушного судна.
Собственную проверку начала приволжская транспортная прокуратура. В ходе мероприятия информация о падении самолета не подтвердилась. Сотрудники ведомства отправились обратно.