facebook_pixel
    18 августа 2022, 20:20

    Прокуратура обжалует приговор бывшего полицейского, осужденного за ДТП

    Арина Бобкова

    Прокуратура Омской области приняла решение обжаловать приговор, который вынесли бывшему сотруднику ГИБДД за ДТП. Об этом сообщил gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Экс-полицейский стал виновником ДТП в октябре 2021 года. Он столкнулся с такси, а после покинул место происшествия. Водитель такси и его пассажирка получили серьезные травмы.

    Суд приговорил мужчину к двум годам и шести месяцам условно, однако прокуратура не согласилась с подобным решением.

    «Сторона государственного обвинения оспорила не вступивший в законную силу приговор суда по мотивам мягкости назначенного наказания, не соответствующего целям уголовного наказания», — заявили в ведомстве.