Прокуратура обжалует приговор бывшего полицейского, осужденного за ДТП

Прокуратура Омской области приняла решение обжаловать приговор, который вынесли бывшему сотруднику ГИБДД за ДТП. Об этом сообщил gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Экс-полицейский стал виновником ДТП в октябре 2021 года. Он столкнулся с такси, а после покинул место происшествия. Водитель такси и его пассажирка получили серьезные травмы.

Суд приговорил мужчину к двум годам и шести месяцам условно, однако прокуратура не согласилась с подобным решением.

«Сторона государственного обвинения оспорила не вступивший в законную силу приговор суда по мотивам мягкости назначенного наказания, не соответствующего целям уголовного наказания», — заявили в ведомстве.