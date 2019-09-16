Прокуратура обвинила пилотов в июньском инциденте в аэропорту Краснодара

Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус» совершил жесткую посадку в Краснодаре в июне 2019 года по вине пилотов. К таким выводам пришла Новосибирская транспортная прокуратура после проверки случившегося.

В аэропорту Краснодара пассажирский лайнер из Москвы хвостовой частью фюзеляжа задел взлетно-посадочную полосу. Из-за этого обшивка и элементы воздушного судна получили повреждения, напомнили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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«Причинами авиационного инцидента явились допущенные экипажем ошибки пилотирования», — подчеркнули в ведомстве. Кроме того, экипаж ненадлежащим образом следовал требованиям федеральных авиационных правил о выполнении полетов в гражданской авиации.

Генеральный директор ООО «Глобус» получил представление от новосибирского транспортного прокурора об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам его рассмотрения экипаж лайнера привлекли к дисциплинарной ответственности.

Постановления транспортного прокурора также послужили основанием для привлечения командира и второго пилота самолета к административной ответственности. Им вменили повреждение оборудования аэродрома, вертодрома или посадочной площадки, аэродромных знаков либо воздушного судна.

Во время жесткой посадки в краснодарском аэропорту на борту Boeing 737-800 находились 170 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.