Прокуратура Нового Уренгоя проверит случай с выброшенными в мусоропровод щенками | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber Прокуратура Нового Уренгоя проверит случай с выброшенными в мусоропровод щенками

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Еще зимой неизвестный злоумышленник из Нового Уренгоя выкинул в мусорный бак щенков. Узнав о случившемся, волонтеры обратились в полицию, а сейчас и в прокуратуру. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Ситуация шокировала общественность. Столь жестокое обращение привело к гибели одного из щенков. Второй щенок столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. По словам ветеринаров, ему придется удалить глаз.

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В полиции отказали в возбуждении уголовного дела. После этого волонтеры обратились в прокуратуру, которая решила организовать проверку случившегося.

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