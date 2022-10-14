Прокуратура Нового Уренгоя проверит случай с выброшенными в мусоропровод щенками | 360°

Все новости
Спецоперация
15 октября 2022, 08:56
Рейд разведки «Вагнера» позволил занять выгодные позиции на Лисичанском направлении
Общество
15 октября 2022, 08:37
Теракт на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе — Росморречфлот
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Мир
15 октября 2022, 08:05
Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло с 22 до 28 человек
Спецоперация
15 октября 2022, 08:02
Сенатор пословицей ответил на угрозы Борреля в адрес России
Спецоперация
15 октября 2022, 07:44
Воздушную тревогу объявили в Киеве и во всех областях Украины
Спецоперация
15 октября 2022, 07:42
Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР
Спецоперация
15 октября 2022, 07:22
Пленный офицер ВСУ сообщил о случаях мародерства украинских военных в Мариуполе
Спецоперация
15 октября 2022, 07:20
Система ПВО сработала в Новой Каховке
Спецоперация
15 октября 2022, 05:57
СМИ сообщили о применении комплексов «Пенициллин» в ходе спецоперации