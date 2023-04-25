25 апреля 2023, 14:34
Прокуратура Нижнего Новгорода начала проверку после смерти двухлетнего ребенка в больнице
В Нижнем Новгороде проводят проверку по факту смерти ребенка в инфекционной больнице. Об этом сообщил сайт NewsNN со ссылкой на областную прокуратуру.
Как рассказали в ведомстве, в марте этого года в больнице скончался двухлетний малыш якобы по причине патологии кишечника под названием «дивертикул Меккеля».
Реклама
По словам родителей умершего ребенка, в его смерти виноваты врачи, которые поставили неправильный диагноз. К расследованию дела подключены специалисты Росздравнадзора.
Дети
Больницы
Реклама
Реклама