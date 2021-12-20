Прокуратура Нидерландов назвала четырех обвиняемых причастными к делу о крушении MH17

Голландская прокуратура придерживается позиции, что четыре человека, проходящие в качестве обвиняемых по делу крушения рейса MH17, являются причастными к убийству пассажиров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление прокурора Тейса Бергера.

«Прокуратура считает, что четверо обвиняемых виновны в убийстве. Они использовали ЗРК „Бук“ в качестве оружия, преследуя свои военные цели», — заявил Бергер. Он сказал, что обвиняемые являются виновными, независимо от того, какая у них была цель: военный или гражданский самолет.

Государственный обвинитель также добавил, что в соответствии с судебной системой Нидерландов суд может проводиться только над главными обвиняемыми. Вместе с тем и остальные причастные к крушению самолета должны быть наказаны, заключил Бергер, не назвав конкретных имен.

Напомним, крушение MH17, принадлежавшего «Малайзийским авиалиниям», произошло в июле 2014 года. Самолет был сбит над территорией Донецка. На борту Boeing 777 находились 298 человек, все они погибли.

Следствие обвиняет Россию в причастности к катастрофе, считая, что ракету в самолет запустили с территории РФ. Российские официальные лица отвергают эту версию, выражая свое недоверие к результатам работы комиссии.