Прокуратура назвала вероятную причину ДТП с автобусом под Рязанью

Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в опору железнодорожного моста. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Погибли пять человек, включая водителя. Пострадал 21 пассажир, в их числе двое детей, они были госпитализированы.

В прокуратуре Рязанской области сообщили ТАСС, что водитель, по предварительным данным, уснул за рулем. Источник сообщил, что водитель, как установили, был трезв.

Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий сообщил, что трех пострадавших доставят в областной центр вертолетом санавиации до конца дня 2 января.

В Скопинском межрайонном медицинском центре ранее сообщили, что к ним поступили 16 пострадавших, трое в тяжелом состоянии находятся в реанимации. В ММЦ также поступили пострадавшие с травмами средней степени тяжести и двое детей.

По данным МВД, авария произошла в воскресенье в 05:55 на 277-м километре трассы Р-22 «Каспий» вблизи села Вослебово Скопинского района.

В МЧС России в связи с аварией открыли горячую линию.