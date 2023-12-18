Происшествия 18 декабря 2023, 09:19 Прокуратура назвала причину пожара в Мытищах, где погибли мать с ребенком Прокуратура раскрыла детали пожара в Мытищах, где погибли два человека Пресс-служба прокуратуры Московской области

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Прокуратура Московской области выяснит обстоятельства, при которых погибли женщина с ребенком в многоквартирном доме в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, информация о возгорании в одной из квартир дома, расположенного на улице Кадомцева, поступила в экстренные службы около 17:10. Когда спасатели прибыли на место ЧП, то зафиксировали задымление, огонь охватил площадь в восемь квадратных метров.

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В результате пожара погибли женщина 1988 года рождения и ее двухлетний сын. Прокуратура Московской области подключилась к расследованию уголовного дела, возбужденного следственными органами.

Предварительной причиной пожара называют аварийный режим работы внутренней электропроводки. Точную причину выяснят после пожарно-технической экспертизы.

Известно, что возгорание произошло в ЖК «Новое Медведково». Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП, но не могли подъехать ближе к дому из-за припаркованных автомобилей.