Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой в Балашихе

Восемь детей пострадали во время столкновения легковушки с маршрутным такси в Балашихе. Подмосковная прокуратура уже организовала проверку в связи с ДТП и травмированием несовершеннолетних.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали дети», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Авария произошла днем 15 марта на 22-м километре М7 «Волга» в Сергиево-Посадском городском округе. По данным прокуратуры, в результате ДТП пострадали восемь детей.

Проводить проверку поручили Сергиево-Посадской городской прокуратуре. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии, а также проверить соблюдение законов по обеспечению безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

Ранее в ГУ МВД России по Московской области уточняли, что с маршруткой на трассе столкнулся легковой автомобиль. Во время ДТП маршрутка перевернулась. На место сразу же выехали правоохранители.