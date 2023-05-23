Происшествия 23 мая 2023, 08:59 Прокуратура начала проверку школы в Петербурге, где педагоги издевались над инвалидами Прокуратура в Петербурге проверит школу, где педагоги издевались над инвалидами РИА «Новости»

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Прокуратура по Санкт-Петербургу начала проверку коррекционной школы Василеостровского района, где преподаватели оскорбляли и обзывали учеников с инвалидностью, а также издевались над ними. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Василеостровского района проверит поступившую информацию о некорректных методах воспитания в отношении учащихся одной из коррекционных школ района», — отметили в прокуратуре.

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РИА «Новости» уточнило, что поводом для начала проверки стало обращение в ведомство законных представителей несовершеннолетних. Согласно имеющейся аудиозаписи, преподаватели позволяли себе обсуждать особенности учащихся в негативном свете. Кроме того, в разговорах преподавателей прослеживались матерные выражения.

«Надзорное ведомство в ходе проверки даст оценку исполнению должностными лицами учреждения законодательства об образовании и о несовершеннолетних», — добавили в прокуратуре.

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