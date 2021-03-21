Прокуратура начала проверку после взрыва самогонного аппарата в петербургской квартире

В одной из квартир в Колпине рванул самогонный аппарат. Ребенок попал в больницу с ожогами. После этого прокуратура начала проверку.

«Прокуратура Колпинского района организовала проверку по факту происшествия в доме №54 на улице Пролетарской, где произошла разгерметизация самогонного аппарата», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга

Специалисты разберутся, как в этой семье соблюдали закон по воспитанию ребенка. Сотрудники прокуратуры определят, насколько правомерно было гнать самогон в квартире.

Самогонный аппарат взорвался в Санкт-Петербурге днем 21 марта. Четыре человека получили ожоги. В их числе трехлетний ребенок, которого забрали в больницу. На больничных койках оказались и два мужчины в возрасте 45 лет и 71 года. Мать ребенка от помощи медиков отказалась.