Прокуратура начала проверку после сообщений о сотнях мертвых оленей в камчатской тундре

В Сети появилась информация о том, что неподалеку от камчатского села Усть-Хайрюзово обнаружены около 300 мертвых северных оленей. Прокуратура Камчатского края проводит проверку. Об этом сообщило newizv.ru.

«Согласно видеосюжету, размещенному в сети Интернет, в указанном районе погибло большое количество животных», — сообщили в ведомстве.

По некоторым данным, олени были в собственности «Общественного фонда возрождения, развития оленеводства и рыболовства в Камчатском крае». По предварительной версии, животные могли погибнуть от голода, поскольку гололед в этих местах не дал им добраться к корму. В данном хозяйстве около двух тысяч оленей, и для него эта потеря является ощутимой.