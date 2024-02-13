Происшествия 13 февраля 2024, 10:41 Прокуратура начала проверку после смерти женщины при пожаре в квартире в Зеленограде Прокуратура взяла на контроль ход проверки после пожара в квартире в Зеленограде Фото: Telegram-канал столичной прокуратуры.

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Во время пожара в квартире жилого дома в Зеленограде скончалась женщина 1963 года рождения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Возгорание произошло в 14-м микрорайоне Зеленограда. Звонок в экстренные службы поступил около трех часов ночи. Заявитель сообщил, что с четвертого этажа 12-этажного дома в Крюково шел густой черный дым. Хозяйка жилища умерла в собственной постели.

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Причины пожара неясны, чтобы установить их, прокуратура проведет необходимые проверки. О других пострадавших информации не поступало.

В январе загоревшееся электроодеяло убило пенсионерку на севере Москвы. Женщина скончалась, оставшись ночевать у подруги на улице Правды. Она отравилась продуктами горения за крайне небольшой срок: по словам пожарных, достаточно было всего лишь пяти вздохов до летального исхода.