Происшествия 20 января 2024, 23:35 Прокуратура начала проверку после схода лавины на детей в Казани РИА «Новости»

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Казанская прокуратура инициировала проверку после появления в социальных сетях информации о заваленных снегом детях на территории гостиничного комплекса «Дубай» Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Семерых детей завалило снегом на территории казанского гостиничного комплекса „Дубай“. Родители смогли откопать детей, но самый младший получил травмы», — уточнили в ведомстве.

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По результатам проверки прокуратура оценит работу коммунальных служб, а при наличии оснований «примет меры реагирования».

Пострадали дети в возрасте от двух до восьми лет, которые играли на улице. Сошедшая со склона лавина накрыла ребят, но родители смогли их откопать. Двухлетнего ребенка с травмой ноги увезли на скорой, сообщил Telegram-канала Mash.

Ранее сотрудницу управляющей компании в Новосибирске приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей после того, как 10-летний мальчик сломал позвоночник, упав с лестницы во дворе, которую не почистили от снега и льда.