Прокуратура начала проверку после прорыва дамбы в Рузе

Сильные ливни привели к прорыву дамбы в подмосковной Рузе, из-за чего в воде оказались жилые дома и приусадебные участки. Теперь вопросом занимается областная прокуратура.

«Проверка проводится рузской городской прокуратурой. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится городской прокурор Николай Развозжаев», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Региональная прокуратура контролирует проведение проверки и соблюдение прав граждан, чьи дома были подтоплены.

Ливни обрушились на Подмосковье 8 июля. В результате обильных осадков засорилась труба, и овраг под технической насыпью наполнился водой. Это привело к тому, что подтопило жилой сектор, а вода вышла в реку Руза.

Всего в воде оказались 29 приусадебных участков с 29 частными домами. Из зоны подтопления эвакуировали 52 жителей, из которых семеро — дети. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил как можно быстрее восстановить дамбу и убрать все последствия случившегося. Он также пообещал помочь жителям пострадавших домов.