Происшествия

07 марта 2024, 17:37

Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Новокузнецке

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Прокуратура Новокузнецка начала проверку после пожара, произошедшего в торговом центре «Континент» в среду, 6 марта. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на прокурора Алексея Черевко.

Сообщается, что возгорание началось в цветочном магазине. На месте ЧП организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

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Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, опрашивают персонал и руководство ТЦ.

Пожары

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