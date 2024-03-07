07 марта 2024, 17:37
Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Новокузнецке
Прокуратура Новокузнецка начала проверку после пожара, произошедшего в торговом центре «Континент» в среду, 6 марта. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на прокурора Алексея Черевко.
Сообщается, что возгорание началось в цветочном магазине. На месте ЧП организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности.
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Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, опрашивают персонал и руководство ТЦ.
Пожары
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