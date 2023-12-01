01 декабря 2023, 13:57
Прокуратура начала проверку после посадки самолета Калининград — Москва в Пулково
Транспортная прокуратура начала проверку рейса Калининград — Москва
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс из Калининграда в Москву, в аэропорту Пулково. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.
Все 182 пассажира авиарейса успешно эвакуировали из самолета и направили в зал ожидания аэропорта. После их отправят в пункт назначения на другом воздушном судне.
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Прокуратура проследит за обеспечением пассажиров всем необходимым в соответствии с действующими нормами и правилами. В случае выявления нарушений предпримут соответствующие меры.
Также сотрудники органов выяснят причины вынужденной посадки самолета.
Еще один борт «Аэрофлота», летевший из Москвы, совершил аварийную посадку на Сахалине утром 1 декабря. Воздушный транспорт сел в Южно-Сахалинске «без происшествий». Что стало причиной ЧП, пока не сообщалось.
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