Прокуратура начала проверку после падения девушки-инвалида в метро Петербурга. Видео

ЧП произошло в метро Санкт-Петербурга. Там местная жительница — инвалид упала во время схождения с эскалатора. Прокуратура Петербургского метрополитена начала проверку.

Все случилось во время перехода женщины со станции «Спортивная» на станцию «Международная». Работники метро помогали пассажирке с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

В распоряжении «360» оказались кадры момента ЧП. На них видно, что один из сотрудников подземки в ярком жилете спускает с эскалатора инвалидную коляску, а второй — поддерживает девушку в розовой куртке. В конце пути она шагает, но спотыкается и падает. Видео заканчивается тем, что мужчины пытаются ее поднять.

Прокуратура проверит, как соблюдались требования федерального законодательства о социальной защите прав инвалидов. Также будут дана оценка действиям сотрудников метро, которые сопровождали инвалида.

«Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.