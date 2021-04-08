Прокуратура начала проверку после падения девушки-инвалида в метро Петербурга. Видео
ЧП произошло в метро Санкт-Петербурга. Там местная жительница — инвалид упала во время схождения с эскалатора. Прокуратура Петербургского метрополитена начала проверку.
Все случилось во время перехода женщины со станции «Спортивная» на станцию «Международная». Работники метро помогали пассажирке с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
В распоряжении «360» оказались кадры момента ЧП. На них видно, что один из сотрудников подземки в ярком жилете спускает с эскалатора инвалидную коляску, а второй — поддерживает девушку в розовой куртке. В конце пути она шагает, но спотыкается и падает. Видео заканчивается тем, что мужчины пытаются ее поднять.
Прокуратура проверит, как соблюдались требования федерального законодательства о социальной защите прав инвалидов. Также будут дана оценка действиям сотрудников метро, которые сопровождали инвалида.
«Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.