Прокуратура начала проверку после отравления детей в Одинцове

В больницу с жалобами на плохое самочувствие привезли семерых детей из парка-отеля «Ершово» в Одинцове. По предварительным данным, они отравились. Прокуратура организовала проверку.

«Проведение проверки поручено Одинцовской городской прокуратуре. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона. Отравившимся детям от 10 до 13 лет. Информации об их состоянии нет.