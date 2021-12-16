Прокуратура начала проверку после опрокидывания поливальной машины в Шереметьево

Московская прокуратура заявила о начале проверки из-за опрокидывания поливальной машины в Шереметьево. Случай произошел утром 16 декабря.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с опрокидыванием транспортного средства в международном аэропорту Шереметьево», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что такое поручение дано Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

В пресс-службе Шереметьево рассказали, что в аэропорту проводится служебное расследование для установления причин случившегося. Там уточнили, что пострадавшему сотруднику организации по наземному обслуживанию «Шереметьево Хэндлинг» оперативно оказали первичную медицинскую помощь, его госпитализировали.

По предварительной информации, около 10:00 16 декабря в Шереметьево опрокинулась машина, которая была задействована в обработке воздушных судов противообледенительной жидкостью.

В ходе проверки прокуратура оценит законность действий служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, а также хэндлинговых компаний, которые занимались подготовкой самолетов к полету.

Меры прокурорского реагирования последуют в случае, если на это будут основания.