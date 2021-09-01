Прокуратура начала проверку после обрушения лестничного пролета в девятиэтажке в Казани

В девятиэтажном жилом доме в Казани обрушился лестничный пролет. Обстоятельства и причины ЧП выясняет прокуратура Приволжского района города.

Обрушение лестницы, соединявшей две площадки, произошло ночью 29 августа в доме № 81 на улице Зорге. На место выехал представитель надзорного ведомства. Пока вместо пролета в доме установили деревянную конструкцию, сообщил телеканал «Татарстан 24».

По словам местных жителей, виной всему могла быть высокая влажность в подъезде, из-за которой лестница могла прогнить. В результате обрушения никто не пострадал.

Накануне, по данным телеканала, девятиэтажку посетили рабочие, которые починили рухнувший пролет, укрепив его металлической балкой. Но жильцы заявляют, что по нему пошла трещина, из-за которой, по их мнению, потом может разрушиться весь подъезд.