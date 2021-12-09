Прокуратура начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в море в Геленджике

В Геленджике в море обнаружили пятно площадью тысяча квадратных метров. Роспотребнадзор взял пробы воды, а сотрудники полиции выясняют его происхождение.

«Организовали проверку пятна площадью примерно одна тысяча квадратных метров», — сообщили «360» в прокуратуре.

Сообщение о нефтяном пятне в акватории бухты пришло сотрудникам Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте 8 декабря. Информацию сразу же передали в администрацию города, Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру, прокуратуру Геленджика, Росприроднадзор, капитану морского порта Геленджик.

На место выезжала оперативная группа управления ГО и ЧС администрации курорта. Они установили, что, действительно, на поверхности воды пятно с характерным запахом нефтепродуктов.

От нефтяного пятна уже страдают животные, на берегу был найден мертвый дельфин.

В сентябре участники заплыва Swimcup 21 наткнулись на нефтяное пятно рядом с Геленджиком. Во время соревнований спортсмены измазались мазутом и наглотались нефти в Черном море.