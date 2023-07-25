Происшествия 25 июля 2023, 18:07 Прокуратура начала проверку после гибели рыбы в реке Десне в Новой Москве Прокуратура Москвы начала проверку из-за гибели рыбы в реке Десна в Воскресенском Telegram-канал прокуратуры Москвы

Читать 360tv в

В ТиНАО выясняют причины массового мора рыбы в реке Десна. Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По предварительным данным ведомства, в водоем попали загрязняющие вещества. Это привело к гибели водных биологических ресурсов.

Реклама

Прокурорская проверка выяснит причины и обстоятельства ЧП. После этого примут меры реагирования. Сейчас специалисты взяли пробы воды для проверки ее на наличие загрязняющих веществ, превышающих допустимую норму. Кроме того, они осмотрели места возможных источников негативного воздействия.

Ранее жителям столицы рассказали, как «Экопатруль» контролирует качество воды в Москва-реке.