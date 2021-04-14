Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом в центре Москвы

Прокуратура Москвы начала проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на Марксисткой улице. По данным департамента транспорта, водителю стало плохо за рулем.

«В ходе проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами филиала требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации предрейсовых осмотров водителей», — сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, 14 апреля пассажирский автобус, в салоне которого находились люди, врезался в фонарный столб. В результате аварии пострадали семь пассажиров, им оказали медицинскую помощь. Также травмы получил водитель, которого зажало в кабине пассажирского автобуса.

Водитель перед рабочей сменой прошел медицинский осмотр. Транспортное средство осмотрели до начала рейса. В Мосгортрансе начали служебную проверку.

В середине марта автомобиль врезался в автобус и сбил людей на остановке на востоке Москвы. Пострадали несколько человек, двое после ДТП попали в реанимацию.