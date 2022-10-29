Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в многоэтажке Каспийска | 360°

29 октября 2022, 00:43
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в многоэтажке Каспийска
Прокуратура Дагестана назначила проверку после взрыва газа в доме в Каспийске
Прокуратура Дагестана сообщила о проверке, которую назначили в связи со взрывом газовоздушной смеси в квартире многоэтажного дома. ЧП произошло сегодня в Каспийске.
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«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, в одной из квартир многоэтажки в результате взрыва газа произошло возгорание. В результате происшествия ожоги получили три человека, в том числе ребенок. Медики госпитализировали пострадавших.
Спасатели также эвакуировали 157 жильцов дома В настоящее время пожар уже ликвидировали. На место ЧП выехал заместитель прокурора республики Андрей Потапов, который будет координировать действия правоохранительных органов.
Накануне в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме Ижевска пострадал один человек. В результате случившегося в доме выбило рамы, окна и двери в подъезде.
Дагестан
Прокуратура РФ
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