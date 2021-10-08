Прокуратура начала проверку из-за тела, обнаруженного на автомойке

Прокуратура Москвы начала проверку из-за тела молодого мужчины, которое обнаружили на территории автомойки. В этом же помещении находились еще трое люди без сознания — они госпитализированы.

Первым о том, что сотрудники автомойки в беде, узнал владелец небольшого бизнеса. Ночью ему позвонил один из работников и успел только позвать на помощь — сказал, что все умерли, а ему очень плохо, написала «Комсомольская правда».

Несколько мужчин, приехавших из Средней Азии, жили прямо там, где и работали — в подсобном помещении сервиса. Хозяин мойки тут же выехал на предприятие, но не смог сразу попасть в каморку — она была заперта изнутри и никто не открывал — дверь пришлось сломать.

Когда же он наконец ворвался, то увидел всех своих сотрудников на полу в бессознательном состоянии, и вызвал скорую помощь. Врачи сразу же поставили диагноз — отравление, только вот его природу не смогли мгновенно установить. Рядом с пострадавшими не было еды, бутылок алкоголя или каких-либо других указателей на причину случившегося.

Чуть позже предварительный вердикт вынесли в Следственном комитете. По мнению следствия, мигранты отравились неизвестным наркотиком.

Для одного из команды мойщиков та ночь стала фатальной — его нашли уже мертвым, а тело отправили на экспертизу. За жизнь его товарищей продолжают бороться врачи — они в тяжелом состоянии.